В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди

Вечером 24 сентября в Губа-Гусарском регионе, в первой половине дня 25 сентября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град.

В связи с ожидаемыми осадками есть вероятность повышения уровня воды в реках, в частности на территории Большого и Малого Кавказа могут произойти кратковременные паводки и сели.