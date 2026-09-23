Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди

    Экология
    • 23 сентября, 2026
    • 14:48
    В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди

    Вечером 24 сентября в Губа-Гусарском регионе, в первой половине дня 25 сентября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град.

    В связи с ожидаемыми осадками есть вероятность повышения уровня воды в реках, в частности на территории Большого и Малого Кавказа могут произойти кратковременные паводки и сели.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Bəzi bölgələrə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей