В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди
Экология
- 23 сентября, 2026
- 14:48
Вечером 24 сентября в Губа-Гусарском регионе, в первой половине дня 25 сентября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град.
В связи с ожидаемыми осадками есть вероятность повышения уровня воды в реках, в частности на территории Большого и Малого Кавказа могут произойти кратковременные паводки и сели.
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