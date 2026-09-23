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    Bəzi bölgələrə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:32
    Bəzi bölgələrə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Sentyabrın 24-ü axşam Quba-Qusar bölgəsinin, 25-i günün birinci yarısında isə bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

    Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.

    Hava proqnozu
    В некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди
    MiniBoss
    MiniBoss

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