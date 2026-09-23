MIDA выставит на аукцион 13 нежилых помещений

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана выставит на аукцион 13 нежилых помещений.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, помещения расположены в 1-ом и 2-ом Ясамальских, а также во 2-ом Говсанском жилых комплексах. В состав выставляемых объектов входят прилегающие подвальные площади. Недвижимость принадлежит ООО MIDA, подведомственному агентству.

Торги проведет Центр организации аукционов Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.