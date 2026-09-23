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    MIDA выставит на аукцион 13 нежилых помещений

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2026
    • 15:15
    MIDA выставит на аукцион 13 нежилых помещений

    Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана выставит на аукцион 13 нежилых помещений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, помещения расположены в 1-ом и 2-ом Ясамальских, а также во 2-ом Говсанском жилых комплексах. В состав выставляемых объектов входят прилегающие подвальные площади. Недвижимость принадлежит ООО MIDA, подведомственному агентству.

    Торги проведет Центр организации аукционов Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

    Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Нежилые объекты Аукционы
    MİDA qeyri-yaşayış obyektlərini hərrac vasitəsilə satışa çıxarır
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