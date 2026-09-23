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    MİDA qeyri-yaşayış obyektlərini hərrac vasitəsilə satışa çıxarır

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:52
    MİDA qeyri-yaşayış obyektlərini hərrac vasitəsilə satışa çıxarır

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) layihələri olan 1-ci və 2-ci Yasamal Yaşayış Komplekslərində, habelə 2-ci Hövsan Yaşayış Kompleksində yerləşən, Agentliyə məxsus MİDA MMC-nin xüsusi mülkiyyətində olan ümumilikdə 13 qeyri-yaşayış obyekti və onlara aid zirzəmi sahələri qanunvericiliyə uyğun olaraq hərrac vasitəsilə satışa çıxarılacaq.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hərracı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Hərracların Təşkili Mərkəzi keçirəcək.

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) MİDA MMC Yaşayış kompleksləri
    MIDA выставит на аукцион 13 нежилых помещений
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