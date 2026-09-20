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    Торговые консультации между Пекином и Вашингтоном начались в Нью-Йорке

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 19:33
    Торговые консультации между Пекином и Вашингтоном начались в Нью-Йорке

    Делегация из Китая приступила к торгово-экономическим консультациям с представителями американских властей в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Согласно данным, переговоры стартовали 20 сентября в первой половине дня по местному времени.

    Китайскую сторону на переговорах представляет вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн. Ранее Министерство коммерции Китая информировало, что визит, в рамках которого проводятся торгово-экономические переговоры между двумя государствами, рассчитан до 23 сентября.

    Торговые переговоры Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Çinlə ABŞ arasında ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələr başlayıb

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