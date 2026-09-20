Торговые консультации между Пекином и Вашингтоном начались в Нью-Йорке

Делегация из Китая приступила к торгово-экономическим консультациям с представителями американских властей в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Согласно данным, переговоры стартовали 20 сентября в первой половине дня по местному времени.

Китайскую сторону на переговорах представляет вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн. Ранее Министерство коммерции Китая информировало, что визит, в рамках которого проводятся торгово-экономические переговоры между двумя государствами, рассчитан до 23 сентября.