Торговые консультации между Пекином и Вашингтоном начались в Нью-Йорке
Другие страны
- 20 сентября, 2026
- 19:33
Делегация из Китая приступила к торгово-экономическим консультациям с представителями американских властей в Нью-Йорке.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Согласно данным, переговоры стартовали 20 сентября в первой половине дня по местному времени.
Китайскую сторону на переговорах представляет вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн. Ранее Министерство коммерции Китая информировало, что визит, в рамках которого проводятся торгово-экономические переговоры между двумя государствами, рассчитан до 23 сентября.
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