Çinlə ABŞ arasında ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələr başlayıb
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2026
- 19:34
Çin nümayəndə heyəti Nyu-Yorkda ABŞ rəsmiləri ilə ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələrə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər verib.
Məlumata əsasən, danışıqlar sentyabrın 20-də yerli vaxtla günün birinci yarısında başlayıb.
Danışıqlarda Çin tərəfini Dövlət Şurasının Baş nazir müavini He Lifeng təmsil edir. Çin Ticarət Nazirliyi daha əvvəl iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi danışıqların aparıldığı səfərin sentyabrın 23-dək davam edəcəyini bildirmişdi.
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