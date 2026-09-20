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    Çinlə ABŞ arasında ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələr başlayıb

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 19:34
    Çinlə ABŞ arasında ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələr başlayıb

    Çin nümayəndə heyəti Nyu-Yorkda ABŞ rəsmiləri ilə ticarət-iqtisadi məsləhətləşmələrə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər verib.

    Məlumata əsasən, danışıqlar sentyabrın 20-də yerli vaxtla günün birinci yarısında başlayıb.

    Danışıqlarda Çin tərəfini Dövlət Şurasının Baş nazir müavini He Lifeng təmsil edir. Çin Ticarət Nazirliyi daha əvvəl iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi danışıqların aparıldığı səfərin sentyabrın 23-dək davam edəcəyini bildirmişdi.

    Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Xarici ticarət
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