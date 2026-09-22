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    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 22 sentyabr, 2026
    • 08:09
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Nəqliyyatın sıxlığı
    Foto
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

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