На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 22 сентября, 2026
- 08:15
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.