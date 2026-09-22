Ağdərə sakini: Doğma yurda getdiyimizi yuxuda görürdük, ancaq bu gün həqiqətən qayıdırıq
- 22 sentyabr, 2026
- 06:53
Çox sevincliyik. Qaçqınçılıq elə bir həyatdır ki, onu ancaq qaçqın olanlar bilər.
Bunu "Report"a açıqlamasında Ağdərə rayonunun Çapar kəndinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Nəcəf Cəfərov deyib.
"Çox yerlərdə qaldıq, çox yerlərdə süründük.: məktəblərdə, bağçalarda... İnanmırdıq ki, biz öz yerimizə, yurdumuza qayıdacağıq. Yalnız yuxuda görürdük ki, doğma yurdumuza qayıdırıq, ancaq bu gün həqiqətən geri gedirik", - o öz təəssüratlarını bölüşüb.
"Allah Prezidentimizin canını sağ eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Bundan gözəl gün ola bilər? Bu gün ən gözəl günümüzdür", - keçmiş məcburi köçkün deyib.
Qeyd edək ki, bu gün Xankəndi şəhəri, Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsi, Xocalı rayonunun Təzəbinə, Xanyurdu, Xanabad və Ballıca kəndləri, Ağdərə rayonunun Vəngli, Çapar, Aşağı Oratağ kəndləri və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınacaq.