İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ağdərə sakini: Doğma yurda getdiyimizi yuxuda görürdük, ancaq bu gün həqiqətən qayıdırıq

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 06:53
    Ağdərə sakini: Doğma yurda getdiyimizi yuxuda görürdük, ancaq bu gün həqiqətən qayıdırıq

    Çox sevincliyik. Qaçqınçılıq elə bir həyatdır ki, onu ancaq qaçqın olanlar bilər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Ağdərə rayonunun Çapar kəndinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Nəcəf Cəfərov deyib.

    "Çox yerlərdə qaldıq, çox yerlərdə süründük.: məktəblərdə, bağçalarda... İnanmırdıq ki, biz öz yerimizə, yurdumuza qayıdacağıq. Yalnız yuxuda görürdük ki, doğma yurdumuza qayıdırıq, ancaq bu gün həqiqətən geri gedirik", - o öz təəssüratlarını bölüşüb.

    "Allah Prezidentimizin canını sağ eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Bundan gözəl gün ola bilər? Bu gün ən gözəl günümüzdür", - keçmiş məcburi köçkün deyib.

    Qeyd edək ki, bu gün Xankəndi şəhəri, Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsi, Xocalı rayonunun Təzəbinə, Xanyurdu, Xanabad və Ballıca kəndləri, Ağdərə rayonunun Vəngli, Çapar, Aşağı Oratağ kəndləri və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanları yola salınacaq.

    Böyük Qayıdış Köç karvanı Keçmiş məcburi köçkün
    Житель Агдере: Сегодня наша мечта о возвращении на родину сбылась

    Son xəbərlər

    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    19:56

    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    19:54

    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    19:46

    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti