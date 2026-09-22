Житель Агдере: Сегодня наша мечта о возвращении на родину сбылась

Да, здесь нужно убрать буквальные конструкции вроде "жизнь беженца - это то, что…" и "дарует здоровье". По-русски естественнее так:

"Мы очень счастливы. Что значит быть вынужденным переселенцем, по-настоящему понимают только те, кто сам через это прошел".

Об этом Report рассказал бывший вынужденный переселенец Наджаф Джафаров, переезжающий в село Чапар Агдеринского района.

"Мы пожили во многих местах, скитались по школам, детским садам… Уже не верили, что когда-нибудь сможем вернуться в родные края. Только во сне видели, как возвращаемся домой. А сегодня действительно возвращаемся", - поделился он.

"Пусть Аллах хранит нашего президента, упокоит души наших шехидов и дарует крепкое здоровье нашим ветеранам. Разве может быть день счастливее этого? Сегодня для нас самый счастливый день", - сказал бывший вынужденный переселенец.

Отметим, что сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправится в город Ханкенди, поселок Керкеджахан Ханкенди, села Тезебина, Ханюрду, Ханабад и Баллыджа Ходжалинского района, села Венгли, Чапар и Нижний Оратаг Агдеринского района, а также село Шукюрбейли Джебраильского района.