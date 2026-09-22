İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fransa və ABŞ Hörmüz boğazı üzrə səyləri əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 08:01
    Fransa və ABŞ Hörmüz boğazı üzrə səyləri əlaqələndirmək barədə razılığa gəlib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşündə enerji bazarlarında gərginliyin azaldılması və Hörmüz boğazında naviqasiya azadlığının təmin edilməsi üzrə səyləri əlaqələndirmək barədə razılığa gəlindiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Makron "X" sosial şəbəkəsində tərəflərin enerji bazarlarında gərginliyin azaldılması, Yaxın Şərqdə kritik əhəmiyyətli infrastrukturun qorunması və Hörmüz boğazında naviqasiya azadlığının təmin edilməsi istiqamətində birgə işləmək qərarına gəldiklərini yazıb.

    Fransa liderinin sözlərinə görə, tərəflər həmçinin Ukraynanın enerji infrastrukturu obyektlərinə zərbələrin endirilməsinə moratorium qoyulmasına nail olmaq niyyətindədirlər.

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının əsas ümumi siyasi debatları sentyabrın 22-də Nyu-Yorkda başlayıb.

    Donald Tramp Emmanuel Makron Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Макрон и Трамп договорились координировать усилия по энергетике и Ормузскому проливу

    Son xəbərlər

    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    19:56

    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    19:54

    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    19:46

    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti