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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Макрон и Трамп договорились координировать усилия по энергетике и Ормузскому проливу

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 06:43
    Макрон и Трамп договорились координировать усилия по энергетике и Ормузскому проливу

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о договоренности координировать усилия по снижению напряженности на энергетических рынках и обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report, Макрон написал в социальной сети X, что стороны решили совместно работать над снижением напряженности на энергетических рынках, защитой критически важной инфраструктуры на Ближнем Востоке и обеспечением свободы судоходства в Ормузском проливе.

    По словам французского лидера, стороны также намерены добиваться моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

    Основные общеполитические дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались 22 сентября в Нью-Йорке. В течение недели в них примут участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители государств - членов организации.

    Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Генеральная Ассамблея ООН Ормузский пролив
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