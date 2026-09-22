İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri başlayır

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 02:18
    Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri başlayır

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri çərşənbə axşamı Nyu-Yorkda başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bir həftə ərzində 130-a yaxın dünya lideri Yaxın Şərqdə davam edən gərginliklər və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, süni intellekt və BMT-nin gələcəyi ətrafındakı müzakirələr fonunda əsas beynəlxalq məsələlər üzrə öz ölkələrinin mövqelərini ifadə etmək üçün ümumdünya təşkilatının mənzil-qərargahında toplaşacaq.

    Ümumi müzakirələr sentyabrın 22-dən 26-dək davam edəcək və sentyabrın 28-də başa çatacaq. Bu müzakirələrdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətin, həmçinin müşahidəçi dövlətlərin və Avropa İttifaqının nümayəndələri növbə ilə iştirak edəcəklər.

    81-ci sessiyanın mövzusu "Etimadın bərpası, dəyişikliklərin idarə edilməsi: hər kəsin rifahı üçün çalışan BMT" müəyyən edilib.

    Sessiyaya Banqladeşin xarici işlər naziri Xəlilur Rəhman sədrlik edir.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН
    Nearly 130 world leaders gather in New York for UN General Assembly

    Son xəbərlər

    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    19:56

    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    19:54

    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    19:46

    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti