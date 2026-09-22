Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri başlayır
- 22 sentyabr, 2026
- 02:18
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri çərşənbə axşamı Nyu-Yorkda başlayır.
"Report" xəbər verir ki, bir həftə ərzində 130-a yaxın dünya lideri Yaxın Şərqdə davam edən gərginliklər və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, süni intellekt və BMT-nin gələcəyi ətrafındakı müzakirələr fonunda əsas beynəlxalq məsələlər üzrə öz ölkələrinin mövqelərini ifadə etmək üçün ümumdünya təşkilatının mənzil-qərargahında toplaşacaq.
Ümumi müzakirələr sentyabrın 22-dən 26-dək davam edəcək və sentyabrın 28-də başa çatacaq. Bu müzakirələrdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətin, həmçinin müşahidəçi dövlətlərin və Avropa İttifaqının nümayəndələri növbə ilə iştirak edəcəklər.
81-ci sessiyanın mövzusu "Etimadın bərpası, dəyişikliklərin idarə edilməsi: hər kəsin rifahı üçün çalışan BMT" müəyyən edilib.
Sessiyaya Banqladeşin xarici işlər naziri Xəlilur Rəhman sədrlik edir.