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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 01:56
    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начинается во вторник в Нью-Йорке.

    Как передает Report, в течение ближайшей недели почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире всемирной организации, чтобы изложить позиции своих стран по основным международным вопросам на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в российско-украинском конфликте, дискуссий вокруг искусственного интеллекта и будущего ООН.

    Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. В них поочередно примут участие представители 193 государств - членов ООН, а также государств-наблюдателей и Европейского союза.

    Тема 81-й сессии сформулирована как "Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, работающая на благо всех".

    Председательствует на сессии глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Искусственный интеллект (ИИ) Российско-украинский конфликт Генеральная Ассамблея ООН
    Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ümumi siyasi müzakirələri başlayır
    Nearly 130 world leaders gather in New York for UN General Assembly

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