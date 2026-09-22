В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начинается во вторник в Нью-Йорке.

Как передает Report, в течение ближайшей недели почти 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире всемирной организации, чтобы изложить позиции своих стран по основным международным вопросам на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в российско-украинском конфликте, дискуссий вокруг искусственного интеллекта и будущего ООН.

Общие прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. В них поочередно примут участие представители 193 государств - членов ООН, а также государств-наблюдателей и Европейского союза.

Тема 81-й сессии сформулирована как "Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, работающая на благо всех".

Председательствует на сессии глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.