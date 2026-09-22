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    Maştağada fərdi yaşayış evində partlayış olub, iki nəfər yaralanıb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 07:37
    Maştağada fərdi yaşayış evində partlayış olub, iki nəfər yaralanıb

    Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı ümumi sahəsi 100 kv.m. olan birmərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib.

    Partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, iki nəfər xəsarət alıb.

    FHN-in qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

    Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Maştağada fərdi yaşayış evində partlayış olub, iki nəfər yaralanıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Sabunçu rayonu Bədbəxt hadisə
    В Баку произошел взрыв в жилом доме

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