Maştağada fərdi yaşayış evində partlayış olub, iki nəfər yaralanıb
Hadisə
- 22 sentyabr, 2026
- 07:37
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı ümumi sahəsi 100 kv.m. olan birmərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib.
Partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, iki nəfər xəsarət alıb.
FHN-in qüvvələri tərəfindən hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.
Hadisə ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Maştağada fərdi yaşayış evində partlayış olub, iki nəfər yaralanıb
Son xəbərlər
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12