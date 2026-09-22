В Баку произошел взрыв в жилом доме
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 07:51
В поселке Маштагa Сабунчинского района Баку в частном жилом доме произошел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 100 кв. метров произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.
В результате взрыва дому был причинен ущерб, два человека получили травмы.
Силы МЧС приняли на месте необходимые меры безопасности.
По факту соответствующими органами проводится расследование.
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