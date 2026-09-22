В Баку произошел взрыв в жилом доме

В поселке Маштагa Сабунчинского района Баку в частном жилом доме произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 100 кв. метров произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

В результате взрыва дому был причинен ущерб, два человека получили травмы.

Силы МЧС приняли на месте необходимые меры безопасности.

По факту соответствующими органами проводится расследование.