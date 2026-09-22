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    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 07:51
    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    В поселке Маштагa Сабунчинского района Баку в частном жилом доме произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В ходе осмотра места происшествия установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 100 кв. метров произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

    В результате взрыва дому был причинен ущерб, два человека получили травмы.

    Силы МЧС приняли на месте необходимые меры безопасности.

    По факту соответствующими органами проводится расследование.

    МЧС Азербайджана Взрыв в Баку
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    Maştağada fərdi yaşayış evində partlayış olub, iki nəfər yaralanıb

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