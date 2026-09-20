В Ханкенди состоялся концерт по случаю Дня города

В Ханкенди организовали концертную программу, посвященную Дню городов Ханкенди, Ходжалы и Агдере, который отмечается 20 сентября.

Как сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, участники мероприятия сначала посмотрели видеоролик, подготовленный о Ханкенди, Ходжалы и Агдере. Затем началась концертная программа с участием известных представителей культуры и искусства.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель специального представителя президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, начальник отдела международных связей Министерства культуры Фаррух Джумаев и другие лица.

Концерт завершится фейерверком.