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    Ərdoğan BMT Baş Assambleyasında 16-cı dəfə çıxış edəcək

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 13:21
    Ərdoğan BMT Baş Assambleyasında 16-cı dəfə çıxış edəcək

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 22 sentyabrda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 81-ci Baş Assambleyasında 16-cı dəfə çıxış edəcək.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan 2005-ci ildən bəri qlobal problemlərə qarşı mübarizə metodlarını qabardır.

    Türkiyə Prezidentinin 16 çıxışı barədə məlumat verilən yazıda onun 2023-cü ilin sentyabrında BMT-nin 78-ci Baş Assambleyasında Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu vurğulaması qabardılıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan həmin il lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirib və ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib. Bu səbəbdən Azərbaycanda 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü kimi qeyd olunur.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyası Türkiyə Cümhuriyyəti Qarabağ Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Dövlət Suverenliyi Günü
    Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН
    Erdoğan to address UN General Assembly for 16th time

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