İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Serbiyada neft və neft məhsullarının ixracına qoyulmuş qadağa oktyabrın 31-dək uzadılıb

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 14:18
    Serbiyada neft və neft məhsullarının ixracına qoyulmuş qadağa oktyabrın 31-dək uzadılıb

    Serbiyanın texniki mandatla fəaliyyət göstərən hökumətinin neft və neft məhsullarının ixracına qoyduğu müvəqqəti qadağa daha bir ay qüvvədə qalacaq.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə "Službeni glasnik" nəşrində məlumat dərc olunub.

    Bildirilib ki, hökumətin qərarına əsasən, neft və neft məhsullarının ixracına tətbiq edilən müvəqqəti qadağanın müddəti sentyabrın 30-dan oktyabrın 31-dək uzadılıb.

    Qeyd olunub ki, Serbiya hökuməti müvafiq dəyişiklik barədə qərarı sentyabrın 24-də qəbul edib.

    Neft məhsullarının ixracına qadağa Serbiya
    Сербия продлила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов
    Serbia extends temporary ban on oil, petroleum product exports
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:23

    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti