Сербия продлила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

В Сербии продлили временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 31 октября.

Как сообщает балканское бюро Report со ссылкой на издание Službeni glasnik, соответствующее решение правительство страны, действующее в техническом мандате, приняло 24 сентября.

Срок запрета истекал 30 сентября. Теперь ограничение будет действовать еще месяц.