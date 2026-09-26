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    Сербия продлила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 14:21
    Сербия продлила запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов

    В Сербии продлили временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов до 31 октября.

    Как сообщает балканское бюро Report со ссылкой на издание Službeni glasnik, соответствующее решение правительство страны, действующее в техническом мандате, приняло 24 сентября.

    Срок запрета истекал 30 сентября. Теперь ограничение будет действовать еще месяц.

    Экспорт нефтепродуктов Сербия
    Serbiyada neft və neft məhsullarının ixracına qoyulmuş qadağa oktyabrın 31-dək uzadılıb
    Serbia extends temporary ban on oil, petroleum product exports
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