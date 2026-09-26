İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    SOCAR "TotalEnergies" ilə karbon emissiyalarının azaldılmasında birgə fəaliyyət göstərəcək

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2026
    • 14:40
    SOCAR TotalEnergies ilə karbon emissiyalarının azaldılmasında birgə fəaliyyət göstərəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Fransanın "TotalEnergies" şirkəti karbon emissiyalarının azaldılması və enerji keçidi istiqamətində birgə fəaliyyəti müzakiə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR prezidenti Rövşən Nəcəf "X" hesabındakı paylaşımında bildirib.

    O qeyd edib ki, II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun ikinci günündə "TotalEnergies" şirkətinin Kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidenti Nikola Terraz, baş vitse-prezidenti Martina Opitsi və ölkə üzrə direktoru Emmanuel de Giybon ilə görüşüb.

    Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, uzunmüddətli tərəfdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri olan "Abşeron" qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi üzrə Yekun İnvestisiya Qərarının əhəmiyyətini qeyd edilib: "Eyni zamanda, gələcək təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi apardıq".

    R. Nəcəf bildirib ki, SOCAR və "TotalEnergies"in birgə layihələri Azərbaycanın enerji potensialının reallaşdırılmasına, regional və qlobal enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə töhfə verir.

    Rövşən Nəcəf Nikola Terraz Martina Opitsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) TotalEnergies
    SOCAR и TotalEnergies обсудили сотрудничество по энергетическому переходу
    SOCAR, TotalEnergies discuss carbon emissions reduction, energy transition
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti