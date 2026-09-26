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    SOCAR и TotalEnergies обсудили сотрудничество по энергетическому переходу

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 14:58
    SOCAR и TotalEnergies обсудили сотрудничество по энергетическому переходу

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская компания TotalEnergies обсудили совместную деятельность по сокращению выбросов углекислого газа и энергетическому переходу.

    Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в соцсети "X".

    Он отметил, что на второй день II Азербайджанского международного инвестиционного форума он встретился с президентом TotalEnergies по разведке и добыче Николасом Терразом, старшим вице-президентом Мартиной Опицци и управляющим директором Эммануэлем де Гийебоном.

    В ходе встречи отмечена важность Окончательного инвестиционного решения (ОИР) по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон", которое является одним из главных направлений долгосрочного партнерства: "В то же время мы обменялись мнениями о будущих инициативах".

    Наджаф заявил, что совместные проекты SOCAR и TotalEnergies способствуют реализации энергетического потенциала Азербайджана и укреплению региональной и глобальной энергетической безопасности.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф TotalEnergies II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Газоконденсатное месторождение Абшерон
    SOCAR "TotalEnergies" ilə karbon emissiyalarının azaldılmasında birgə fəaliyyət göstərəcək
    SOCAR, TotalEnergies discuss carbon emissions reduction, energy transition
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