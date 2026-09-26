SOCAR и TotalEnergies обсудили сотрудничество по энергетическому переходу

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и французская компания TotalEnergies обсудили совместную деятельность по сокращению выбросов углекислого газа и энергетическому переходу.

Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что на второй день II Азербайджанского международного инвестиционного форума он встретился с президентом TotalEnergies по разведке и добыче Николасом Терразом, старшим вице-президентом Мартиной Опицци и управляющим директором Эммануэлем де Гийебоном.

В ходе встречи отмечена важность Окончательного инвестиционного решения (ОИР) по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон", которое является одним из главных направлений долгосрочного партнерства: "В то же время мы обменялись мнениями о будущих инициативах".

Наджаф заявил, что совместные проекты SOCAR и TotalEnergies способствуют реализации энергетического потенциала Азербайджана и укреплению региональной и глобальной энергетической безопасности.