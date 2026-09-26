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    Qazaxıstan Şahmat Federasiyasının rəhbəri FIDE-nin prezidenti seçilib

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2026
    • 14:38
    Qazaxıstan Şahmat Federasiyasının rəhbəri FIDE-nin prezidenti seçilib

    Qazaxıstan Şahmat Federasiyasının rəhbəri Timur Turlov Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) prezidenti seçilib.

    Bu barədə "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir.

    T.Turlov FIDE-nin Səmərqənddə keçirilən Baş Assambleyasında qurumun rəhbəri seçilib.

    Qeyd edək ki, FIDE-yə 2018-ci ildən Arkadi Dvorkoviç rəhbərlik edirdi. A.Dvorkoviç 2026-cı ildəki seçkilərdə yenidən seçilməyə hazırlaşırdı, lakin o, iyulun 21-də Avropa İttifaqının 21-ci sanksiyalar paketinə daxil edildi. Bundan sonra Dvorkoviç FIDE rəhbərinin vəzifələrini müvəqqəti icra etməyi dayandırıb və seçkilərdə iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.

    Timur Turlov Avropa İttifaqı (Aİ) Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE)
    Глава Федерации шахмат Казахстана возглавил FIDE
    MiniBoss
    MiniBoss

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