Qazaxıstan Şahmat Federasiyasının rəhbəri FIDE-nin prezidenti seçilib
Fərdi
- 26 sentyabr, 2026
- 14:38
Qazaxıstan Şahmat Federasiyasının rəhbəri Timur Turlov Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) prezidenti seçilib.
Bu barədə "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir.
T.Turlov FIDE-nin Səmərqənddə keçirilən Baş Assambleyasında qurumun rəhbəri seçilib.
Qeyd edək ki, FIDE-yə 2018-ci ildən Arkadi Dvorkoviç rəhbərlik edirdi. A.Dvorkoviç 2026-cı ildəki seçkilərdə yenidən seçilməyə hazırlaşırdı, lakin o, iyulun 21-də Avropa İttifaqının 21-ci sanksiyalar paketinə daxil edildi. Bundan sonra Dvorkoviç FIDE rəhbərinin vəzifələrini müvəqqəti icra etməyi dayandırıb və seçkilərdə iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.
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