Глава Федерации шахмат Казахстана возглавил FIDE
Индивидуальные
- 26 сентября, 2026
- 14:16
Глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной Федерации (FIDE).
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
Турлов избран главой FIDE на Генеральной ассамблее в Самарканде.
Отметим, что с 2018 года главой FIDE был россиянин Аркадий Дворкович. Дворкович собирался переизбираться на выборах в 2026 году, но 21 июля был включен в 21-й пакет санкций ЕС. После этого Дворкович временно прекратил исполнять обязанности главы FIDE и заявил, что не будет участвовать в выборах.
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