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    Глава Федерации шахмат Казахстана возглавил FIDE

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2026
    • 14:16
    Глава Федерации шахмат Казахстана возглавил FIDE

    Глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной Федерации (FIDE).

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Турлов избран главой FIDE на Генеральной ассамблее в Самарканде.

    Отметим, что с 2018 года главой FIDE был россиянин Аркадий Дворкович. Дворкович собирался переизбираться на выборах в 2026 году, но 21 июля был включен в 21-й пакет санкций ЕС. После этого Дворкович временно прекратил исполнять обязанности главы FIDE и заявил, что не будет участвовать в выборах.

    Тимур Турлов Международная шахматная федерация (ФИДЕ) Казахстан
    Qazaxıstan Şahmat Federasiyasının rəhbəri FIDE-nin prezidenti seçilib
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