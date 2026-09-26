Lekler: Azərbaycan Qran-prisində çətin yarışa hazıram
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 14:13
"Ferrari" pilotu Şarl Lekler "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin şənbə yarışının yekunları üzrə maksimum yaxşı nəticəyə ümid edir.
"Report" "f1news" portalına istinadən xəbər verir ki, Şarl Lekler Bakıda ikinci yerdən start götürəcək.
"Yaxşı start yarışın həlledici məqamı ola bilər. Nəzəri cəhətdən "Mercedes" bizdən qat-qat sürətlidir, lakin heç vaxt heç vaxt demə. Mən çətin yarışa hazıram, ancaq maksimum nəticəyə nail olmaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çalışacağıq", - yarışçı bildirib.
Леклер: Готов к сложной гонке на Гран-при Азербайджана
Leclerc: Ready for challenging race at Azerbaijan Grand Prix
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