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    Lekler: Azərbaycan Qran-prisində çətin yarışa hazıram

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 14:13
    Lekler: Azərbaycan Qran-prisində çətin yarışa hazıram

    "Ferrari" pilotu Şarl Lekler "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin şənbə yarışının yekunları üzrə maksimum yaxşı nəticəyə ümid edir.

    "Report" "f1news" portalına istinadən xəbər verir ki, Şarl Lekler Bakıda ikinci yerdən start götürəcək.

    "Yaxşı start yarışın həlledici məqamı ola bilər. Nəzəri cəhətdən "Mercedes" bizdən qat-qat sürətlidir, lakin heç vaxt heç vaxt demə. Mən çətin yarışa hazıram, ancaq maksimum nəticəyə nail olmaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çalışacağıq", - yarışçı bildirib.

    Şarl Lekler Ferrari Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
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