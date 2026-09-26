Леклер: Готов к сложной гонке на Гран-при Азербайджана

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассчитывает на максимально хороший результат по итогам субботней гонки на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report, монегаск стартует вторым в Баку.

"Хороший старт может стать ключевым моментом гонки. В теории Mercedes намного быстрее нас, но никогда не говори никогда. Я готов к сложной гонке, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться максимального результата", сказал гонщик, его слова приводит портал f1news.