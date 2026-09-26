İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2026
    • 20:13
    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bu gün növbəti görüşlərini keçiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, kişilərdən ibarət yığma X turda Bolqarıstan seçməsinə 2,5-1,5 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qadınlardan ibarət komanda isə Sloveniya seçməsinə uduzub - 0,5-3,5.

    Qeyd edək ki, İsveçrə sistemi üzrə keçirilən və ümumilikdə 11 turdan ibarət olan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına sentyabrın 27-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan şahmat millisi Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Şahmat üzrə dünya çempionatı
    Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде
    Azerbaijani chess teams play another round at Chess Olympiad
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