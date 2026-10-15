İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İnam Yusifov: "Elektron xidmətlər regionlarda xidmətlərə əlçatanlığı artırır"

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2026
    • 13:34
    İnam Yusifov: Elektron xidmətlər regionlarda xidmətlərə əlçatanlığı artırır

    Azərbaycanda elektron xidmətlərin genişləndirilməsi vətəndaşlar və sahibkarlar üçün vaxta qənaət etməklə yanaşı, regionlarda yaşayan istehlakçıların xidmətlərə əlçatanlığını artırır.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC-nin "ASAN xidmət"lə İş və Elektron İdarəetmə Departamentinin direktoru İnam Yusifov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə və ümumilikdə ölkədə ötən 9 ay ərzində görülən bərpa və yenidənqurma işlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, eyni zamanda müraciətlərin daha operativ və şəffaf şəkildə icrasına şərait yaradır: "Rəqəmsallaşma istiqamətində atılan addımların davamı olaraq, qeyri-əhali istehlakçılarının elektrik şəbəkəsinə qoşulması xidmətini yalnız onlayn qaydada həyata keçiririk. Bu yanaşma müraciət prosesinin sadələşdirilməsinə, xidmətlərin daha səmərəli təşkilinə və elektron xidmətlərdən istifadənin təşviqinə xidmət edir".

    İ.Yusifov qeyd edib ki, "Azərişıq" üçün əsas prioritetlərdən biri yalnız qəbul edilən müraciətlərin sayı deyil, həm də onların keyfiyyətlə, operativ və şəffaf şəkildə icra olunmasıdır: "Bu məqsədlə xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, müraciət prosedurlarının sadələşdirilməsi və rəqəmsal imkanların genişləndirilməsi istiqamətində işlərimizi davam etdiririk".

    İnam Yusifov İşğaldan azad edilmiş ərazilər Azərişıq ASC ASAN Xidmət
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    18:55
    Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti