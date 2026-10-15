İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    "Azərişıq" 9 ayda istehlakçılardan 272 mindən çox müraciət qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2026
    • 13:32
    Azərişıq 9 ayda istehlakçılardan 272 mindən çox müraciət qəbul edib

    "Azərişıq" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını əhatə edən hesabat dövründə ASAN xidmət, ASAN kommunal mərkəzləri, KOB evləri və elektron xidmətlər vasitəsilə istehlakçılardan ümumilikdə 272 892 müraciət qəbul edilib.

    "Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə səhmdar cəmiyyətin "ASAN xidmət"lə İş və Elektron İdarəetmə Departamentinin direktoru İnam Yusifov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə və ümumilikdə ölkədə ötən 9 ay ərzində görülən bərpa və yenidənqurma işlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda istehlakçılara müxtəlif istiqamətləri əhatə edən 18 adda xidmət göstərilir: "Bu xidmətlərdən elektron qaydada istifadə imkanının yaradılması müraciət prosesini sadələşdirir, vətəndaşların vaxtına qənaət edir və xidmətlərə çıxış imkanlarını genişləndirir. Əsas məqsədimiz xidmət göstərməklə yanaşı, bu prosesin maksimum dərəcədə rahat olmasını təmin etməkdir. Bu baxımdan elektron müraciət imkanlarının genişləndirilməsi və xidmətlərin rəqəmsallaşdırılması fəaliyyətimizin prioritet istiqamətlərindəndir".

    İ. Yusifov deyib ki, Azərbaycanda dövlət və kommunal xidmətlərin vahid rəqəmsal platformalarda birləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır: "Bu prosesdə "myGov" portalı vətəndaşların müxtəlif xidmətlərdən vahid məkanda yararlanması baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. "Azərişıq" ASC-nin xidmətlərinin bu platformaya inteqrasiyası istehlakçıların elektrik enerjisi ilə bağlı məlumatlara çıxışını və müvafiq xidmətlərdən istifadə imkanlarını asanlaşdırır".

    O deyib ki, "Azərişıq" ümumilikdə 3 milyon 178 min 416 istehlakçını elektrik enerjisi ilə təmin edib: "Onların 2 milyon 979 min 037 məişət istehlakçıları, 199 min 379 isə qeyri-məişət istehlakçılardır. İşğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə istehlakçı sayı 16 min 922, məişət istehlakçıları 14 896, qeyri-məişət istehlakçıları 2 026 nəfərdir".

    İnam Yusifov Kiçik və orta biznes (KOB) İşğaldan azad edilmiş ərazilər ASAN Xidmət Azərişıq ASC
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    18:55
    Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti