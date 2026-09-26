Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде
Индивидуальные
- 26 сентября, 2026
- 20:41
Мужская и женская сборные Азербайджана по шахматам сегодня провели очередные игры на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде.
Как сообщает Report, мужской коллектив в 10-м туре одержала победу над командой Болгарии со счетом 2,5-1,5.
Женская сборная проиграла соперницам из Словении - 0,5-3,5.
По итогам десяти туров мужская сборная Азербайджана занимает 7-е (15 очков), женская - 23-е место (13 очков).
Отметим, что 46-я Всемирная шахматная олимпиада, проводимая по швейцарской системе и состоящая в общей сложности из 11 туров, завершится 27 сентября.
Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib
Azerbaijani chess teams play another round at Chess Olympiad
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