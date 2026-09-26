Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде

Мужская и женская сборные Азербайджана по шахматам сегодня провели очередные игры на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде.

Как сообщает Report, мужской коллектив в 10-м туре одержала победу над командой Болгарии со счетом 2,5-1,5.

Женская сборная проиграла соперницам из Словении - 0,5-3,5.

По итогам десяти туров мужская сборная Азербайджана занимает 7-е (15 очков), женская - 23-е место (13 очков).

Отметим, что 46-я Всемирная шахматная олимпиада, проводимая по швейцарской системе и состоящая в общей сложности из 11 туров, завершится 27 сентября.