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    Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2026
    • 20:41
    Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде

    Мужская и женская сборные Азербайджана по шахматам сегодня провели очередные игры на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде.

    Как сообщает Report, мужской коллектив в 10-м туре одержала победу над командой Болгарии со счетом 2,5-1,5.

    Женская сборная проиграла соперницам из Словении - 0,5-3,5.

    По итогам десяти туров мужская сборная Азербайджана занимает 7-е (15 очков), женская - 23-е место (13 очков).

    Отметим, что 46-я Всемирная шахматная олимпиада, проводимая по швейцарской системе и состоящая в общей сложности из 11 туров, завершится 27 сентября.

    Всемирная шахматная олимпиада
    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib
    Azerbaijani chess teams play another round at Chess Olympiad
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    MiniBoss

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