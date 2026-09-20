В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенка

В Джалилабаде произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека, включая ребенка.

Как сообщает муганское бюро Report, на проспекте Гейдара Алиева столкнулись Toyota Prius и ВАЗ-21099. После удара первое транспортное средство столкнулось с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 2107".

В аварии травмы различной степени тяжести получили Бейтулла Мирзоев (1960 г.р.), Санан Диниев и 5-летний К. Д. Пострадавших доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.