В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенка
Происшествия
- 20 сентября, 2026
- 19:11
В Джалилабаде произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека, включая ребенка.
Как сообщает муганское бюро Report, на проспекте Гейдара Алиева столкнулись Toyota Prius и ВАЗ-21099. После удара первое транспортное средство столкнулось с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 2107".
В аварии травмы различной степени тяжести получили Бейтулла Мирзоев (1960 г.р.), Санан Диниев и 5-летний К. Д. Пострадавших доставили в Джалилабадскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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