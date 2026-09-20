Cəlilabadda zəncirvari qəzada biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər yaralanıb
Hadisə
- 20 sentyabr, 2026
- 18:48
Cəlilabad şəhərində ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, ötmə manevrini düzgün yerinə yetirə bilməyən "Toyota Prius" markalı minik avtomobili "VAZ-21099" markalı maşına çırpılıb. Daha sonra zərbənin təsirindən idarəetməni itirən avtomobil qarşı tərəfdən gələn "VAZ 2107" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub.
Hadisə nəticəsində 3 nəfər - 1960-ci il təvəllüdlü Beytulla Mirzəyev, 2021-ci il təvəllüdlü Sənan Diniyev və Kənan Diniyev xəsarət alıb.
Yaralılar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
18:50
Tramp Pezeşkianla görüşə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
18:48
Foto
Cəlilabadda zəncirvari qəzada biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər yaralanıbHadisə
18:31
İtaliya niqabı qadağan edir, məktəblərdə xarici şagirdlərin sayını azaldırDigər ölkələr
18:26
Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilibFutbol
18:18
Foto
Video
Xankəndidə Şəhər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilibDaxili siyasət
18:01
Emin Hüseynov: İlin sonunadək Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilirDaxili siyasət
17:56
Lüksemburq dron aşkarlanması fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirirDigər ölkələr
17:51
Qətər XİN husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını qətiyyətlə pisləyibDigər ölkələr
17:44
Video