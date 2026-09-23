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    Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 01:23
    Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblər

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Görüşdə ikitərəfli gündəlik, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik mühitindəki vəziyyət, həmçinin sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunub.

    Nazirlər cari geosiyasi proseslər, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə riayət olunmasının vacibliyi və münaqişələrin həllində konstruktiv dialoqun rolu ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Təhlükəsizlik çağırışlarının həllində və davamlı sülhün təşviqində çoxtərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyəti bir daha vurğulanıb.

    Ceyhun Bayramov Andrey Sibiqa Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri
    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества
    Bayramov, Sybiha discuss peace, stability and security challenges

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