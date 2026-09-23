Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 01:29
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
На встрече были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества, ситуация с региональной и международной безопасностью, а также перспективы укрепления мира и стабильности.
Министры обменялись мнениями по текущим геополитическим процессам, важности соблюдения принципов международного права и роли конструктивного диалога в урегулировании конфликтов.
Была вновь подчеркнута важность многостороннего сотрудничества в решении вызовов безопасности и содействии устойчивому миру.
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