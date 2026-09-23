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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 01:29
    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

    На встрече были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества, ситуация с региональной и международной безопасностью, а также перспективы укрепления мира и стабильности.

    Министры обменялись мнениями по текущим геополитическим процессам, важности соблюдения принципов международного права и роли конструктивного диалога в урегулировании конфликтов.

    Была вновь подчеркнута важность многостороннего сотрудничества в решении вызовов безопасности и содействии устойчивому миру.

    Джейхун Байрамов Андрей Сибига Азербайджан Украина
    Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblər
    Bayramov, Sybiha discuss peace, stability and security challenges

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