Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

На встрече были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества, ситуация с региональной и международной безопасностью, а также перспективы укрепления мира и стабильности.

Министры обменялись мнениями по текущим геополитическим процессам, важности соблюдения принципов международного права и роли конструктивного диалога в урегулировании конфликтов.

Была вновь подчеркнута важность многостороннего сотрудничества в решении вызовов безопасности и содействии устойчивому миру.