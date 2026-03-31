    Фидан и Умеров провели встречу в Анкаре

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МИД.

    Детали встречи не раскрываются.

    Ранее Х. Фидан встретился с членами Политбюро палестинского движения ХАМАС.

    Хакан Фидан Рустем Умеров МИД Турции Совет национальной безопасности и обороны Украины
    Fidan və Umerov arasında Ankarada görüş olub
    Turkish FM meets Ukraine's National Security Secretary in Ankara

