Фидан и Умеров провели встречу в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого МИД.

Детали встречи не раскрываются.

Ранее Х. Фидан встретился с членами Политбюро палестинского движения ХАМАС.