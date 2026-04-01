ING Group: Внешнеэкономическая позиция Азербайджана остается очень сильной

Общая внешнеэкономическая позиция Азербайджана на фоне рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, остается очень сильной.

Как передает Report, об этом говорится в отчете крупнейшего банковского холдинга Нидерландов ING Group по макроэкономическим показателям стран СНГ.

В исследовании отмечается, что война на Ближнем Востоке оказывает влияние на регион СНГ посредством нескольких факторов, включая рост цен на топливо, снижение глобальной склонности к риску, а также потенциальные торговые сбои и рост инфляции. Подчеркивается, что рост цен на нефть улучшает экспортные перспективы Азербайджана и Казахстана, одновременно оказывая давление на Армению, которая зависит от импорта энергоресурсов.

Эксперты ING повысили свой прогноз роста стоимости нефти Brent до $82 за баррель (+20 долларов США) на 2026 год, при этом риски смещены в сторону дальнейшего повышения цен. Зависимость от импорта из ЕС и других развитых стран, Турции, Ирана и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) остается ключевым риском. Аналитики также ожидают замедления экономики Казахстана в 2026 году на фоне повышения НДС.

"Напряженность на Ближнем Востоке усиливает глобальные инфляционные риски, что свидетельствует в пользу осторожного подхода во всем регионе. Привязка курса азербайджанского маната к доллару США остается надежным, тогда как армянский драм по-прежнему представляется переоцененным. Позитивным в краткосрочной перспективе оцениваются национальные валюты Казахстана и Узбекистана", - говорится в отчете.

Экономисты также подчеркивают, что дополнительное повышение стоимости нефти на $10 за баррель приводит к увеличению годового экспорта Азербайджана в стоимостном выражении примерно на $3 млрд (4% ВВП) и дополнительным бюджетным доходам в размере $1,5–2,0 млрд. При этом специалисты рассматривают вероятность необходимости повышения Баку расходов на оборону и безопасность, тем не менее общая фискальная позиция остается очень сильной: профицит консолидированного бюджета в 2025 году составил 2,6% ВВП, а суверенные накопления превышают 100% ВВП.

"Рост ВВП может вернуться в диапазон 2–3% в 2026–27 гг. при условии, что фискальная политика не станет чрезмерно ограничительной, а торговые отношения с США, ЕС и Китаем продолжат развиваться", - говорится в отчете.

В исследовании также подчеркиваются позитивные факторы в ненефтяном секторе. Отмечается, что недавняя стабилизация роста корпоративного кредитования на фоне относительно высокого индикатора промышленной уверенности указывает на потенциальное восстановление инвестиционной активности в ненефтяном секторе.

"Фискальная точка безубыточности Азербайджана остается в пределах своего 10-летнего диапазона. Устойчивые фундаментальные показатели помогли удержать фискальную цену безубыточности нефти на стабильном уровне около $59 за баррель.

Показатели инфляции 2025 года в целом соответствовали историческим средним значениям, однако показатели ускорились в начале 2026 года после повышения внутренних тарифов на коммунальные услуги. Продовольствие и услуги, которые были ключевыми факторами дезинфляции в 2024 году, с тех пор изменили тенденцию, отчасти из-за этих внутренних повышений тарифов. Поскольку почти половина импорта поступает из регионов, подверженных инфляционным рискам, связанным с Ближним Востоком, общий индекс потребительских цен сталкивается с повышательными рисками. Повышение мировых цен на продовольствие на 10% добавляет 1,5 п.п. к общей инфляции в стране", - указывают аналитики.

Что касается положительного профицита текущего счета платежного баланса, то он, отмечают эксперты, достигается за счет нефтегазового экспорта, основная доля которого приходится на ЕС - 62%. На фоне этого отмечается рост импорта из США в 2025 году, после чего показатель достиг 9%, что также обуславливает более широкий стратегический интерес США к региону в контексте проекта TRIPP. Кроме того, Азербайджан диверсифицировал географию импорта, укрепил связи с Китаем (15%) и еще больше снизил зависимость от России (11%).

Общая внешнеэкономическая позиция Азербайджана остается очень сильной. Суверенные активы, включающие резервы Центробанка и активы SOFAZ, находятся на уровне около 115% ВВП. Эти буферы, считают специалисты, должны позволить защитить привязку AZN/USD на уровне 1,70 даже в случае временного падения цен на нефть ниже порога безубыточности примерно в $60 за баррель.

"Фундаментальная картина по кредитной стратегии в целом позитивна: рейтинги Азербайджана теперь уверенно находятся в инвестиционной категории, а Moody's поддерживает позитивный прогноз, хотя сохраняется определенный риск негативных побочных эффектов от конфликта на Ближнем Востоке... Продолжающийся мирный процесс с Арменией на данном этапе с большей вероятностью выступит в качестве позитивного катализатора, учитывая прогресс последних лет. В этом контексте оценки выглядят привлекательными для Азербайджана, который должен выступить в качестве надёжного защитного актива в случае более затяжного конфликта на Ближнем Востоке и устойчивого скачка цен на нефть", - говорится в отчете.