Fidan və Umerov arasında Ankarada görüş olub
Region
- 31 mart, 2026
- 21:41
Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
Görüşdə müzakirə olunan mövzular açıqlanmayıb.
H. Fidan daha əvvəl HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşmüşdü.
Son xəbərlər
