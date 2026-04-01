    Region
    • 01 aprel, 2026
    • 03:01
    Rusiya Müdafiə Nazirliyi: An-26 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 29 nəfər həlak olub

    "An-26" hərbi nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 29 nəfər həlak olub.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    "Axtarış-xilasetmə qrupu tərəfindən "An-26" təyyarəsinin qəzaya uğradığı yer aşkar edilib. Hadisə yerindən verilən məruzəyə əsasən, altı heyət üzvü və göyərtədə olan 23 sərnişin həlak olub", - agentlik Rusiya müdafiə idarəsinin bəyanatını təqdim edib.

    Daha əvvəl məlum olmuşdu ki, martın 31-də Moskva vaxtı ilə təxminən saat 18:00-da (Bakı vaxtı ilə 19:00-da) Rusiya tərəfindən ilhaq edilmiş Ukraynanın Krım ərazisi üzərində planlı uçuşun həyata keçirilməsi zamanı "An-26" hərbi nəqliyyat hava gəmisi ilə əlaqə kəsilib.

    "İnterfaks"ın müsahibi dəqiqləşdirib ki, təyyarə qayaya çırpılıb.

    Hazırda hadisə yerində Rusiya Müdafiə Nazirliyinin xüsusi komissiyası çalışır. Qəzanın ilkin səbəbi kimi təyyarənin texniki nasazlığı nəzərdən keçirilir.

    Təyyarə qəzası (aviaqəza) Rusiya Müdafiə Nazirliyi
    Минобороны РФ: При крушении самолета Ан-26 погибли 29 человек

    Son xəbərlər

    03:01

    Rusiya Müdafiə Nazirliyi: "An-26" təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 29 nəfər həlak olub

    Region
    02:49

    Tramp İrana qarşı əməliyyatın başa çatacağı vaxtı açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:34

    ABŞ-də "F-35" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:11

    ŞKTR Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    02:04

    İMQ Livandakı BMT sülhməramlılarının öldürülməsində rolu olmadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:36

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    01:04
    Foto

    "ING Group": Azərbaycanın xarici iqtisadi mövqeyi çox güclü olaraq qalır

    Maliyyə
    00:52

    Türkiyə millisi 24 il sonra DÇ-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    00:25

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqə daha bir aviadaşıyıcı gəmi göndərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti