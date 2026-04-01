Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В регионе
    • 01 апреля, 2026
    • 02:53
    Минобороны РФ: При крушении самолета Ан-26 погибли 29 человек

    В результате крушения военно-транспортного самолет Ан-26 погибли 29 человек.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ.

    "Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", - приводит агентство заявление российского оборонного ведомства.

    Ранее стало известно, что 31 марта приблизительно в 18:00 по московскому (19:00 по бакинскому) времени в ходе выполнения планового перелета над территорией аннексированного Россией украинского Крыма связь с военно-транспортным воздушным судном Ан-26 была утрачена.

    Собеседник "Интерфакса" уточнил, что самолет столкнулся со скалой.

    На месте авиакатастрофы в настоящее время работает специальная комиссия Министерства обороны России. Какого-либо поражающего воздействия на воздушное судно зафиксировано не было. В качестве предварительной причины крушения рассматривается техническая неисправность самолета.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Минобороны РФ
    Rusiya Müdafiə Nazirliyi: "An-26" təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 29 nəfər həlak olub

    Последние новости

