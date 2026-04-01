Минобороны РФ: При крушении самолета Ан-26 погибли 29 человек

В результате крушения военно-транспортного самолет Ан-26 погибли 29 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", - приводит агентство заявление российского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что 31 марта приблизительно в 18:00 по московскому (19:00 по бакинскому) времени в ходе выполнения планового перелета над территорией аннексированного Россией украинского Крыма связь с военно-транспортным воздушным судном Ан-26 была утрачена.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что самолет столкнулся со скалой.

На месте авиакатастрофы в настоящее время работает специальная комиссия Министерства обороны России. Какого-либо поражающего воздействия на воздушное судно зафиксировано не было. В качестве предварительной причины крушения рассматривается техническая неисправность самолета.