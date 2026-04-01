    • 01 aprel, 2026
    • 04:42
    Kubanıçbek Ömüralıyev Azərbaycana səfərə gəlib

    Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev aprelin 1-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz, Qərbi və Mərkəzi Asiya idarəsinin rəisi Gürsel İsmayılzadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Daha əvvəl Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Baş naziri Ünal Üstelin Azərbaycana səfəri başlamışdı.

    Qeyd edək ki, cari ilin aprelin 2-də Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin hökumət başçılarının/vitse-prezidentinin ikinci görüşü keçiriləcək. Birinci toplantı ötən ilin sentyabrında Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə baş tutmuşdu.

    Кубанычбек Омуралиев прибыл с визитом в Азербайджан

