Кубанычбек Омуралиев прибыл с визитом в Азербайджан

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 1 апреля прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что в Международном аэропорту Гейдара Алиев гостя встретили начальник управления Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии Министерства иностранных дел Азербайджана Гюрсель Исмаилзаде и другие официальные лица.

Ранее в Азербайджан с визитом прибыл премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.

Отметим, что 2 апреля в Баку состоится второе заседание глав правительств/вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств. Первое заседание прошло в сентябре прошлого года в столице Кыргызстана Бишкеке.