Кубанычбек Омуралиев прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 01 апреля, 2026
- 04:51
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 1 апреля прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что в Международном аэропорту Гейдара Алиев гостя встретили начальник управления Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии Министерства иностранных дел Азербайджана Гюрсель Исмаилзаде и другие официальные лица.
Ранее в Азербайджан с визитом прибыл премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.
Отметим, что 2 апреля в Баку состоится второе заседание глав правительств/вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств. Первое заседание прошло в сентябре прошлого года в столице Кыргызстана Бишкеке.
04:51
Кубанычбек Омуралиев прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
04:16
Тегеран готов атаковать станции Starlink в Бахрейне, в Кувейте и ОАЭДругие страны
03:48
Постпредство Италии при ООН: Азербайджан является стратегическим партнером ЕвропыВнешняя политика
03:39
ABC: Почти 350 военных США получили ранения с начала операции против ИранаДругие страны
03:20
СМИ: Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи погиб при авиаудареВ регионе
02:53
Минобороны РФ: При крушении самолета Ан-26 погибли 29 человекВ регионе
02:40
Трамп назвал сроки завершения операции против Ирана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
02:17
Премьер-министр ТРСК Унал Устель прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
02:02