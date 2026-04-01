Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ибрагим Калын обсудил с членами Политического бюро ХАМАС мирный план по Газе

    В регионе
    • 01 апреля, 2026
    • 00:55
    Ибрагим Калын обсудил с членами Политического бюро ХАМАС мирный план по Газе

    Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын встретился с делегацией во главе с членом Политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Anadolu.

    "На встрече в Анкаре на повестку дня были вынесены продолжающаяся напряженность в Газе, гуманитарный кризис, шаги, предпринимаемые Израилем на Западном берегу реки Иордан, и ограничения в мечети Аль-Акса в Иерусалиме", - отмечается в сообщении.

    На встрече также была подчеркнута важность обеспечения выполнения Израилем своих обязательств, вытекающих из первого этапа Мирного плана по Газе, были проведены детальные оценки касательно реализации второго этапа.

    Делегация ХАМАС передала слова благодарности президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия, приложенные Турцией для обеспечения мира в Газе.

    Ранее делегация во главе с членом Политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей встретилась с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Ибрагим Калын Национальная разведывательная организация Турции (MİT) Халиль Аль-Хайя Мирный план по Газе
    İbrahim Kalın HƏMAS-ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə Qəzza üzrə Sülh Planını müzakirə edib

