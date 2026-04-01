Премьер-министр ТРСК Унал Устель прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель 1 апреля прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, заместитель министра культуры Фарид Джафаров и другие официальные лица.

Отметим, что 2 апреля в Баку состоится второе заседание глав правительств/вице-президентов государств - членов Организации тюркских государств. Первое заседание прошло в сентябре прошлого года в столице Кыргызстана Бишкеке.