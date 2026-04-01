Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мира

Сборная Турции по футболу вышла в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Как сообщает Report, в решающей встрече стыковых матчей по еврозоне турки на выезде одолели сборную Косово со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Таким образом, сборная Турции спустя 24 года завоевала путевку в финальную стадию чемпионата мира. В последний раз турецкая команда играла на чемпионатах мира в 2002 году, когда заняла третье место в турнире.