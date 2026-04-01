    Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мира

    Сборная Турции по футболу вышла в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

    Как сообщает Report, в решающей встрече стыковых матчей по еврозоне турки на выезде одолели сборную Косово со счетом 1:0.

    Единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

    Таким образом, сборная Турции спустя 24 года завоевала путевку в финальную стадию чемпионата мира. В последний раз турецкая команда играла на чемпионатах мира в 2002 году, когда заняла третье место в турнире.

    Türkiyə millisi 24 il sonra DÇ-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

