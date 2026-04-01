Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мира
- 01 апреля, 2026
- 01:01
Сборная Турции по футболу вышла в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Как сообщает Report, в решающей встрече стыковых матчей по еврозоне турки на выезде одолели сборную Косово со счетом 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.
Таким образом, сборная Турции спустя 24 года завоевала путевку в финальную стадию чемпионата мира. В последний раз турецкая команда играла на чемпионатах мира в 2002 году, когда заняла третье место в турнире.
Последние новости
01:15
Трамп высказался о завершении операции в ИранеДругие страны
01:01
Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мираФутбол
00:55
Ибрагим Калын обсудил с членами Политического бюро ХАМАС мирный план по ГазеВ регионе
00:39
ING Group: Внешнеэкономическая позиция Азербайджана остается очень сильнойФинансы
00:22
В ЦАХАЛ заявили о непричастности к инциденту с миротворцами ООН на юге ЛиванаДругие страны
00:00
В Азербайджане с 1 апреля вступил в силу запрет на электронные сигаретыВнутренняя политика
23:43
СМИ: США направляют еще один авианосец на Ближний ВостокДругие страны
23:30
КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащихВ регионе
23:22