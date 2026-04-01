Türkiyə millisi 24 il sonra DÇ-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb
Futbol
- 01 aprel, 2026
- 00:52
Türkiyə millisi Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində Kosovanın qonağı olub.
"Report" xəbər verir ki, matçın həlledici qolunu 53-cü dəqiqədə Kerem Aktürkoğlu vurub.
Beləliklə, Türkiyə yığması 24 il sonra dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Belə ki, milli komanda sonuncu dəfə DÇ-də 2002-ci ildə oynayıb və turnirdə üçüncü yeri tutub.
Son xəbərlər
