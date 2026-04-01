    Türkiyə millisi 24 il sonra DÇ-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 01 aprel, 2026
    • 00:52
    Türkiyə millisi 24 il sonra DÇ-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Türkiyə millisi Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində Kosovanın qonağı olub.

    "Report" xəbər verir ki, matçın həlledici qolunu 53-cü dəqiqədə Kerem Aktürkoğlu vurub.

    Beləliklə, Türkiyə yığması 24 il sonra dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Belə ki, milli komanda sonuncu dəfə DÇ-də 2002-ci ildə oynayıb və turnirdə üçüncü yeri tutub.

    Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026 Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsi
    Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мира

    Son xəbərlər

    Futbol
    Digər ölkələr
    Foto

    Maliyyə
    Digər ölkələr
    Region
    Daxili siyasət
    Digər ölkələr
    Video

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti