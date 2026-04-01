    • 01 апреля, 2026
    • 00:22
    В ЦАХАЛ заявили о непричастности к инциденту с миротворцами ООН на юге Ливана

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о непричастности к инциденту, в ходе которого погибли представители миротворческого контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы военного ведомства.

    Согласно информации, в ЦАХАЛ инициировали внутреннюю проверку деталей случившегося близ населенного пункта Бани-Хайян на юге Ливана. Накануне там из-за детонации пострадала группа служащих миссии ООН. Отмечается, что по итогам всестороннего оперативного расследования было установлено: солдаты Армии обороны Израиля не размещали взрывчатку в этом секторе и полностью отсутствовали на данной территории во время инцидента.

    Военное руководство сделало акцент на том, что их подразделения ведут борьбу исключительно с членами движения "Хезболлах". Их целями не являются представители UNIFIL, ливанские военнослужащие или гражданское население страны. Вместе с тем израильская сторона настоятельно рекомендовала миротворцам не находиться на территориях активных боестолкновений в южной части Ливана, где предварительно объявляется эвакуация мирных граждан перед планируемыми атаками.

    Вследствие ударов по позициям контингента UNIFIL 29 марта скончался один индонезийский миротворец, а трое его коллег были ранены. Еще двое сотрудников миссии лишились жизни в результате срабатывания мины 30 марта.

    Отметим, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    В середине марта израильская армия заявила о начале "ограниченной наземной операции" против движения "Хезболлах" на юге Ливана.

    Эскалация на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гибель миротворцев в Ливане Операция США и Израиля против Ирана

