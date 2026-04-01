İMQ Livandakı BMT sülhməramlılarının öldürülməsində rolu olmadığını bəyan edib
- 01 aprel, 2026
- 02:04
İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) BMT-nin Livandakı Müvəqqəti Qüvvələrinin (UNIFIL) sülhməramlı kontingentinin nümayəndələrinin həlak olduğu insidentə aidiyyəti olmadığını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərbi idarənin mətbuat xidmətinin bəyanatında deyilir.
Məlumata görə, İMQ Livanın cənubunda baş verənlərin detalları ilə bağlı daxili yoxlamaya başlayıb. Ötən gün orada partlayış səbəbindən BMT missiyasının bir qrup xidmətçisi xəsarət alıb. Qeyd olunub ki, hərtərəfli operativ təhqiqatın yekunlarına əsasən, müəyyən edilib: İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hərbçiləri bu sektorda partlayıcı maddə yerləşdirməyib və insident zamanı həmin ərazidə olmayıblar.
Hərbi rəhbərlik bölmələrinin yalnız "Hizbullah" hərəkatının üzvlərinə qarşı mübarizə apardığını xüsusilə vurğulayıb. UNIFIL nümayəndələri, Livan hərbçiləri və ya ölkənin mülki əhalisi onların hədəfləri deyil. Bununla yanaşı, İsrail tərəfi sülhməramlılara Livanın cənub hissəsində planlaşdırılan hücumlardan əvvəl dinc sakinlərin təxliyəsinin elan olunduğu aktiv döyüş ərazilərində olmamağı qətiyyətlə tövsiyə edib.
Martın 29-da UNIFIL kontingentinin mövqelərinə endirilən zərbələr nəticəsində bir indoneziyalı sülhməramlı həlak olub, onun üç həmkarı isə yaralanıb. Missiyanın daha iki əməkdaşı martın 30-da minanın işə düşməsi nəticəsində həyatını itirib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.