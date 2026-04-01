    В США потерпел крушение истребитель F-35

    Истребитель F-35 потерпел крушение на тренировочном полигоне в американском штате Невада.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание The War Zone.

    Согласно информации, пилот катапультировался, он получил незначительные травмы. С борта самолета, как указывает портал, поступило сообщение о проблемах с управлением.

    Других деталей авиационного происшествия не приводится.

    ABŞ-də "F-35" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Последние новости

    02:40

    Трамп назвал сроки завершения операции против Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:17

    Премьер-министр ТРСК Унал Устель прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    02:02

    В США потерпел крушение истребитель F-35

    Другие страны
    01:36

    Определились все участники ЧМ-2026 по еврозоне

    Футбол
    01:01

    Сборная Турции по футболу спустя 24 года вышла в финальную стадию чемпионата мира

    Футбол
    00:55

    Ибрагим Калын обсудил с членами Политического бюро ХАМАС мирный план по Газе

    В регионе
    00:39

    ING Group: Внешнеэкономическая позиция Азербайджана остается очень сильной

    Финансы
    00:22

    В ЦАХАЛ заявили о непричастности к инциденту с миротворцами ООН на юге Ливана

    Другие страны
    00:00

    В Азербайджане с 1 апреля вступил в силу запрет на электронные сигареты

    Внутренняя политика
    Лента новостей