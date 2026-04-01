В США потерпел крушение истребитель F-35

Истребитель F-35 потерпел крушение на тренировочном полигоне в американском штате Невада.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное издание The War Zone.

Согласно информации, пилот катапультировался, он получил незначительные травмы. С борта самолета, как указывает портал, поступило сообщение о проблемах с управлением.

Других деталей авиационного происшествия не приводится.