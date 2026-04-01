Определились все участники ЧМ-2026 по еврозоне

В еврозоне определились все участники чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой вечер финала плей-офф состоялись четыре матча.

Швеция дома принимала Польшу, а Чехия - встретилась с Данией. Турция же провела выездной матч против Косово.

Матчи плей-офф европейской зоны ЧМ-2026

Финал

31 марта

Босния и Герцеговина - Италия - 1:1 (4:1 по пенальти)

Швеция - Польша - 3:2

Косово - Турция - 0:1

Чехия - Дания - 2:2 (3:1 по пенальти)

Отметим, что в ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля этого года, примут участие в общей сложности 48 команд. Помимо хозяев турнира - США, Канады, Мексики, право участия в финальной стадии ЧМ-2026 завоевали к настоящему времени Кюрасао, Панама, Гаити, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Южная Африка, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Швеция, Турция и Чехия.