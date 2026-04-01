    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində 4 final qarşılaşması baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, İtaliya səfərdə Bosniya və Herseqovinanın qonağı olub.

    İsveç evdə Polşa, Çexiya isə Danimarka ilə üz-üzə gəlib. Türkiyə isə səfərdə Kosovo ilə görüşüb.

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları

    Final

    31 mart

    Bosniya Herseqovina - İtaliya 1:1 (4:1 - penalti)

    İsveç - Polşa 3:2

    Kosovo - Türkiyə 0:1

    Çexiya - Danimarka 1:1 (3:2 - penalti)

    Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, indiyədək Kurasao, Panama, Haiti, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya, Belçika, Bosniya Herseqovina, İsveç, Türkiyə və Çexiya DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.

    Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026 Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsi
    Определились все участники ЧМ-2026 по еврозоне

